Турки попытаются реабилитироваться за провальный старт чемпионата Европы в матче со швейцарцами. Анонс и прогноз поединка Швейцария – Турция читайте на "Футбол 24".

Турция – главное разочарование Евро-2020. "Янычары" без вариантов проиграли Италии и Уэльсу, не забив ни одного гола. Команда Шенола Гюнеша предстала примитивной в атаке и неорганизованной у своих ворот. Лучшая оборона отбора превратилась в худшую в финальной части – 5 пропущенных за два тура.

Турок называют худшей командой турнира, но они до сих пор сохраняют шансы на плей-офф. Для этого нужно разгромить Швейцарию и надеяться на положительные результаты в других группах. Вот только как это сделать, если Бурак отрезан от партнеров, все защитники привозят, а центр поля провалился под посредственными валлийцами...

Швейцария также не оправдывает ожиданий. Одно очко после двух туров – слабый результат. Хотя против Уэльса "нати" выглядели неплохо (особенно Эмболо). Поражение от мощной Италии швейцарцы восприняли очень тяжело. Главный тренер Владимир Петкович публично раскритиковал себя, а капитан Гранит Джака тоже на публику признал, что команда провалилась.

Как всегда в такие моменты, сборная Швейцарии получила волну критики на родине по поводу нефутбольных вещей. Однако риторика изменится, если команда выйдет в плей-офф. Задача несложная – достаточно обыграть Турцию. Можно даже на второе место заскочить, если Италия в параллельной игре разгромит Уэльс.

Ориентировочные составы команд

Швейцария: Зоммер – Эльведи, Шер, Аканджи – Мбабу, Фройлер, Джака, Родригес – Шакири – Эмболо, Гавранович.

Турция: Чакыр – Челик, Демираль, Сёюнджу, Мулдур – Йокушлу – Ундер, Туфан, Чалханоглу, Караман – Йылмаз.

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

На слабый футбол сборной Турции обратили внимание все, в том числе букмекеры. Турки выступают явным аутсайдером матча. Коэффициент на их победу переваливает за 5, при 1.7 в Швейцарию. Все логично. Первый гол на турнире "янычары" забить могут, но итоговый успех должен быть за соперником.

Швейцария серьезно восприняла поражение от Италии и устроила разбор полетов. На последний матч в группе команда должна выйти максимально заряженной. Янн Зоммер, который ужасно сыграл в Риме, слетал на роды своей жены и успел вернуться. Теперь все мысли голкипера будут о футболе. Но против "нати" будет публика – в Баку активно поддерживают братьев турок.