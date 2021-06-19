Испания и Польша после 1-го тура Евро-2020 синхронно и громко сели в лужу. "Фурия" раскатала нулевую ничью со Швецией при 800+ передачах, 85% владения и 11 ударах из пределов штрафной, а "Кадра" неожиданно потерпела поражение от скромной Словакии – как следствие, обе сборные оказались на грани вылета из турнира. Особенно тяжелой ситуация была у поляков, ведь в случае поражения в Севилье они бы потеряли даже теоретические шансы на плей-офф.

Испания – Польша – видео голов

Луис Энрике при формировании состава ограничился косметическими изменениями. На поле вышла та же основа, что и в матче против шведов, но вместо Феррана Торреса на правом фланге атаки появился Жерар Морено. Бускетс, который оправился после коронавируса, не попал даже в заявку, а в центре поля вышла тройка Коке-Родри-Педро. Паулe Соуза, в свою очередь, заменил Рыбуса на Пухача, а под Левандовски расположил Швидерски и Зелиньски – Линетти же, несмотря на гол словакам, остался в запасе. Позицию дисквалифицированного Крыховяка закрыл Юзвяк.

Поляки сразу со стартовым свистком полетели в атаку, едва не заработав пенальти на 2-й минуте, а уже на 6-й "Кадра" могла открывать счёт дальним ударом метров с 25-ти – это Клих разрядил свою пушку. Мяч пролетел в сантиметрах над правой девяткой. После этого испанцы проснулись, перехватив инициативу и начав раскатывать свои фирменные перепасовки в фланговых треугольниках. На 10-х минутах они начали пристрелку – Ольмо стрелял с левого края штрафной в ближний угол (Войцех поймал мяч), Пау Торрес попытался забить лонгшотом (неточно), а Беднарек в последний момент не дал Морате замкнуть пас во вратарскую площадку.

Испания не поднимала темп, но и не отдавала Польше мяч, раскатывая его в затяжных комбинациях. В конце концов, такой рисунок игры вылился в закономерный гол: Жерар Морено сместился с фланга на линию штрафной и вырезал передачу на границу вратарской – Мората же, выскочив из-за спины Берешински, расстрелял ворота. 1:0!

Минут на 10 команды взяли паузу в активности, чтобы разменяться шикарными голевыми моментами в последней трети тайма. Так, испанцы могли закрыть игру уже на 34-й минуте со стандарта: Морено взялся его исполнять, закрутив мяч в левый нижний – мяч пролетел в сантиметрах от каркаса ворот! Поляки огрызнулись кроссом на ближнюю штангу, которую неожиданно замкнул Швидерски (Ляпорт не доиграл в этом эпизоде) – чуть неточно!

На 42-й Кароль сыграл ещё лучше, качнув защитников перед штрафной и мощно пробил в дальний угол, но мяч попал в штангу. Левандовски оказался на добивании, однако попал в Симона! "Фурия" же на 45-й должна была наказывать гостей за расточительность, однако Морено после прострела на линию вратарской отправил мяч мимо створа. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при минимальном преимуществе Испании в счёте.

Хозяева не сделали никаких выводов после ураганного финала первого тайма. Второй тайм они начали в том же ключе, стерильно раскатывая мяч на флангах и позволяя полякам бежать в контратаки. "Кадра" же долго прощать подопечных Луиса Энрике не собиралась: на 54-й минуте Юзвяк без всякого сопротивления навесил с правого фланга, а Левандовски, потолкавшись с Ляпортом, замкнул ударом головой – точно в левый угол! 1:1.

Не успели поляки порадоваться, как в их ворота был назначен пенальти за фол Модера против Морено – Жерар качнул Якуба, а тот наступил ему на ногу. Сам же пострадавший решил исполнить "11-ти метровый", однако мяч после его удара попал в штангу! Мората тут же бросился добивать, но попасть в почти пустые ворота Альваро не смог. На табло горела 58 минута...

Казалось бы, эта неудача доожна выбить испанцев из колеи, а поляков – вдохновить. Впрочем, ничего подобного не случилось. В последующие 30 минут после пенальти "Фурия Роха" создавала момент за моментом: выстрел Мораты с правого края штрафной потянул Щенсны, Ляпорт после ошибки голкипера на угловом пробил мимо пустых ворот, а свежий Ферран Торрес головой замыкал навес на 11 метров – неточно!

На 80-й Мората завершил комбинацию сборной Испании выходом на линию вратарской, однако в жёсткой борьбе он упал (без фола, хотя основания свистнуть его были). Лучшую же возможность вырвать победу пиренейцы упустили на 85-й минуте, когда Сарабия сбросил мяч Морате под удар из пределов вратарской. К счастью для Польши, Щенсны прочитал эпизод, вовремя накрыв выстрел..

Гости не сдавались, пытаясь убегжать в контратаки и выпуская на замену сначала быстрых, а потом и высоких футболистов. К сожалению для "бяло-червоных", до завершения дело никак не доходило. Ни в основное время, ни в компенсированное. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Испания набрала 2 очка, оставшись на третьей позиции в группе Е. Польша отстает от неё на 1 зачётный балл, а от второй строчки команду отделяют всего 2 пункта. "Кадра" сохранила шансы на плей-офф.

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