Швейцария – Коста-Рика: послематчевая пресс-конференция Оскара Рамиреса

Наставник сборной Коста-Рики Оскар Рамирес поделился впечатлениями от матча против Швейцарии.

"Каждый матч отличается от предыдущих, и нужно заранее к нему готовиться. Сегодня был наш последний матч, к сожалению нам не удалось выйти из группы. Завтра мы вылетим домой и там будет видно, чем мы займемся.

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Одна из причин, почему мы вылетели – группа оказалось очень сложной, наверное, одна из самых сильных групп наших пять чемпионатов мира. У нас были возможности выйти из группы, но напомню, что мы играли против второй и шестой команды в рейтинге ФИФА. Мы обязательно поработаем над своими ошибками и будем еще сильнее, ведь несмотря на то, что мы выглядели сильной командой – мы покидаем турнир. Сегодня был наш прощальный матч и мы играли без давления – свободно.

Что касается остальных команд, то я бы хотел поддержать Аргентину, Бразилию и Мексику, ведь я из Центральной Америки. Но есть и сильные европейские команды, вроде Испании и Франции", – передает слова Рамиреса портал Чемпионат.

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