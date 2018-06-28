Швейцарія – Коста-Ріка: післяматчева прес-конференція Оскара Раміреса

Наставник збірної Коста-Ріки Оскар Рамірес поділився враженнями від матчу проти Швейцарії.

"Кожен матч відрізняється від попередніх, і потрібно заздалегідь до нього готуватися. Сьогодні був наш останній матч, на жаль нам не вдалося вийти з групи. Завтра ми вилетимо додому і там буде видно, чим ми займемося.

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Одна з причин, чому ми вилетіли – група виявилося дуже складною, напевно, одна з найсильніших груп за наші п'ять чемпіонатів світу. У нас були можливості вийти з групи, але нагадаю, що ми грали проти другої та шостої команди в рейтингу ФІФА. Ми обов'язково попрацюємо над своїми помилками і будемо ще сильнішими, адже незважаючи на те, що ми виглядали сильною командою – ми залишаємо турнір. Сьогодні був наш прощальний матч і ми грали без тиску – вільно.

Що стосується решти команд, то я б хотів підтримати Аргентину, Бразилію та Мексику, адже я з Центральної Америки. Але є і сильні європейські команди, на зразок Іспанії та Франції", – передає слова Раміреса портал Чемпіонат.

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