toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ПІВДЕННА КОРЕЯ - НІМЕЧЧИНА МЕКСИКА - ШВЕЦІЯ СЕРБІЯ - БРАЗИЛІЯ Новини ЧС 2018

Швейцарія – Коста-Ріка: післяматчева прес-конференція Оскара Раміреса

00:32 1 Читать на русском
Швейцарія – Коста-Ріка: післяматчева прес-конференція Оскара Раміреса
Оскар Рамірес / Фото: соцмережі

Наставник збірної Коста-Ріки Оскар Рамірес поділився враженнями від матчу проти Швейцарії.

"Кожен матч відрізняється від попередніх, і потрібно заздалегідь до нього готуватися. Сьогодні був наш останній матч, на жаль нам не вдалося вийти з групи. Завтра ми вилетимо додому і там буде видно, чим ми займемося.

Швейцарія – Коста-Ріка – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Одна з причин, чому ми вилетіли – група виявилося дуже складною, напевно, одна з найсильніших груп за наші п'ять чемпіонатів світу. У нас були можливості вийти з групи, але нагадаю, що ми грали проти другої та шостої команди в рейтингу ФІФА. Ми обов'язково попрацюємо над своїми помилками і будемо ще сильнішими, адже незважаючи на те, що ми виглядали сильною командою – ми залишаємо турнір. Сьогодні був наш прощальний матч і ми грали без тиску – вільно.

Що стосується решти команд, то я б хотів підтримати Аргентину, Бразилію та Мексику, адже я з Центральної Америки. Але є і сильні європейські команди, на зразок Іспанії та Франції", – передає слова Раміреса портал Чемпіонат.

Швейцарія – Коста-Ріка: красиве прощання команди Кейлора та прагматичні швейцарці, які хотіли шведів

ЧС 20183 тур

Швейцарія - Коста-Ріка: Середа 27 червня 2018

Швейцарія
Матч завершено
2 : 2
Коста-Ріка
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Коста-Ріка Коста-Ріка Оскар Рамірес Оскар Рамірес Швейцарія - Коста-Ріка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
36
хв
Сенегал
17:00
Колумбія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук