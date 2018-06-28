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Швейцария – Коста Рика: Джемаили стал лучшим в матче

27 июня 23:33 12 Читати українською
Швейцария – Коста Рика: Джемаили стал лучшим в матче
Блерим Джемаили / Фото: ФИФА

Хавбек сборной Швейцарии Блерим Джемаили стал лучшим в матче против Коста-Рики.

Швейцария и Коста-Рика расписали результативную ничью в матче 3 тура чемпионата мира-2018.

Швейцария – Коста-Рика – 2:2 – видео голов и обзор матча

Лучшим в поединке стал автор первого гола в матче Блерим Джемаили, сообщает официальный сайт ФИФА.

Швейцария заняла 2 место в группе и сыграет в 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Швеции.

Швейцария – Коста-Рика: результативная перестрелка в печальном матче

ЧМ 20183 тур

Швейцария - Коста-Рика: Среда 27 июня 2018

Швейцария
Матч окончен
2 : 2
Коста-Рика
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Теги
ЧМ 2018 Швейцария - Коста-Рика Швейцария Швейцария Блерим Джемайли Блерим Джемайли
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