Швед отдал дебютный ассист в сезоне – Мехелен в компенсированное время прошел путь от победы до поражения аутсайдеру
Мехелен проиграв Зюлте-Варегему в рамках 20-го тура чемпионата Бельгии, несмотря на результативный пас Марьяна Шведа.
Лига Жупиле, 20 тур
Зюлте-Варегем – Мехелен – 3:2
Голы: Воссен, 54, Де Неве, 90+2, Домпе, 90+4 – Мрабти, 37, Сторм, 74
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Команда Марианна Шведа явно рассчитывала на три очка с соперником, шедшим предпоследним в турнирной таблице. Гости выиграли первый тайм. Мрабти получил передачу от украинского легионера и точно пробил с линии штрафной. Для Шведа это первый ассист в нынешнем сезоне (еще было 2 гола).
После перерыва Зюлте-Варегем отыгрался, но Мехелене снова оперативно вышел вперед. Развязка наступила в компенсированное время, когда хозяева за две минуты превратили поражение в победу, благодаря которой покинули зону вылета.
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