Ліга Жупіле, 20 тур

Зюлте-Варегем – Мехелен – 3:2

Голи: Воссен, 54, Де Неве, 90+2, Домпе, 90+4 – Мрабті, 37, Сторм, 74

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Команда Мар'яна Шведа явно розраховувала на три очки з суперником, який йшов передостаннім в турнірній таблиці. Гості й виграли перший тайм. Мрабті отримав передачу від українського легіонера й точно пробив з лінії штрафного. Для Шведа це перший асист у нинішньому сезоні (ще було 2 голи).

Після перерви Зюлте-Варегем відігрався, але Мехелене знову оперативно вийшов уперед. Розв'язка настала у компенсований час, коли господарі за дві хвилини перетворили поразку на перемогу, завдяки якій покинули зону вильоту.

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