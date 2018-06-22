Тунис – Англия: анонс матча ЧМ-2018

"Футбол 24" представляет анонс матча первого тура в группе G. Тунис – Англия: все, что нужно знать.

Тунис – Англия

18 июня, 21:00, Волгоград, стадион Волгоград Арена

Главный арбитр: Вильмар Рольдан (Колумбия)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Сборная Англии начинает свой турнирный путь на чемпионате мира-2018 с матча против сборной Туниса. "Трех львов" после триумфа на ЧМ-1966 почти на каждом Мундиале причисляют если не к фаворитам, то к "темным лошадкам" форума. Но англичане едва ли не каждый раз умудряются полностью разочаровать своих болельщиков.

Тунис – Англия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Но едва ли не впервые за десятки лет на родине от сборной Англии не ждут покорения вершин. Пресса спокойно мониторит Мундиаль и, похоже, не слишком удивится ни большому триумфу, ни бледному фиаско национальной команды. Это может придать уверенности преимущественно молодым подопечным Саутгейта, которые избежали психологического давления, в котором постоянно находились их старшие коллеги – от Линекера до Ширера и Джеррарда с Лэмпардом и Руни.

Зато от сборной Туниса ждут лишь достойной игры. Так, "карфагенские орлы" внешне легко обошли в отборе сборные ДР Конго, Ливии и Гвинеи, неплохо выглядели в недавних товарищеских матчах с испанцами и португальцами, но реальными претендентами на выход из группы на ЧМ-2018 после этого не стали.

Приземленные ожидания и тихие надежды

Как сложится путь англичан на ЧМ-2018 в России пока сложно спрогнозировать. Гарет Саутгейт собрал действительно оптимальный состав, отцепив игроков, неубедительно игравших в прошлом сезоне, например, кипер Джо Харт. Конечно, успех или неуспех англичан будет зависеть от формы их лидера и капитана Харри Кейна. Форвард снова результативно провел сезон и даже попытался навязать борьбу Лионелю Месси и звездной Co в борьбе за "Золотую бутсу".

Набилю Маалуле, в свою очередь, удалось "сбить" неплохую команду во главе с Вахби Хазри. Однако, пока ее первой целью на Мундиале является избежание последнего места в группе. Тунис попытается набрать очки уже в противостоянии с англичанами, но вряд ли африканцам это в конечном итоге удастся. Однако, чемпионат мира – это еще и большой рынок. А значит, для многих тунисцев он является хорошим шансом проявить себя и перебраться уже после ЧМ-2018 в более сильные чемпионаты. Яркая и уверенная игра на фоне сильной Англии может стать лучшей рекламой, чем сотни сообщений от надоедливых агентов.

Непобедимая Англия и гроза авторитетов из Магриба

Сборная Англии ни разу не проиграла в последних десяти поединках. И пусть 6 из этих матчей были товарищескими, но результат "Трех львов" не может не впечатлять. Более того, англичане лишь дважды не забивали в этих поединках, а соперники, которые сумели не пропустить от подопечных Саутгейта (Германия и Бразилия) явно сильнее Туниса.

Тунисцы тоже имеют чем гордиться. "Карфагенские орлы" сумели свести к ничьей спарринги с Турцией и Португалией, а совсем недавно лишь минимально уступили испанцам. Поэтому следует ожидать, что англичанам будет нелегко преодолевать оборонительные редуты сборной Туниса, да еще и придется постоянно быть на страже у своих ворот. ЧМ-2018 уже доказал, что андердог легко может поймать лидера в контратаке, а потом не дать забить в ответ.

Прев’ю ЧС-2018, група G: Бельгія, Панама, Туніс, Англія – все, що треба знати

Ориентировочные составы на матч Тунис – Англия

Тунис: Матлути – Бронн, С. Бен Юссеф, Мериах, Маалул – Скири, Сасси, Бадри, Слити, Хазри – Ф. Бен Юссеф

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Кэхилл – Триппьер, Янг, Дайер, Лингард, Алли – Стерлинг, Кейн

Прогноз от Футбол 24 – 0:2

Англия получит нелегкую, но уверенную победу. Тунис попытается выключить из игры ключевых исполнителей команды Саутгейта, но у "Трех львов" сейчас настолько сбалансированный состав, что судьбу противостояния может решить любой игрок.

Антон Федорцив, "Футбол 24"