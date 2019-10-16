Переможна нічия Іспанії у відеоогляді матчу проти Швеції

Збірні Швеції та Іспанії не виявили сильнішого в матчі відбору до Євро-2020. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Іспанія активно розпочала поєдинок, забравши перші 20 хвилин під свій повний контроль і чотири рази наблизившись до взяття воріт збірної Швеції. З другої половини тайму "варяги" почали прокидатись, чому сприяло і заспокоєння у грі іспанців. Та забити до перерви суперники так і не спромоглися.

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На старті другого тайму шведи забігали значно активніше, що дуже швидко принесло успіх. На 50-й хвилині Квайсон виконав шикарну подачу з лівого флангу на дальню стійку точно на голову Бергу, удар якого парирував Де Хеа. На добиванні з гострого кута з кількох метрів зіграв Форсберг, але і цей постріл відбив голкіпер, м'яч відскочив назад до Берга, який нарешті реалізував епізод.

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Гості недовго перебували в нокдауні та вже невдовзі почали тероризувати оборону шведів. Проте, господарі грали злагоджено й, здавалося, здобудуть перемогу. Та на на 90+2 й хвилині: Фабіан Руїс прийняв передачу на лівому краю штрафного й прострілив на лінію воротарського, а Родріго Морено замкнув у дотик в дальній кут.

Огляд першого тайму:

Огляд другого тайму: