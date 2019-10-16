toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Переможна нічия Іспанії у відеоогляді матчу проти Швеції

00:50 35 Читать на русском
Переможна нічия Іспанії у відеоогляді матчу проти Швеції
Радість Родріго Морено / твіттер збірної Іспанії

Збірні Швеції та Іспанії не виявили сильнішого в матчі відбору до Євро-2020. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

50’ Маркус Берг
 
Родріго Морено 90+2’
50’ Маркус Берг
90+2’ Родріго Морено

Іспанія активно розпочала поєдинок, забравши перші 20 хвилин під свій повний контроль і чотири рази наблизившись до взяття воріт збірної Швеції. З другої половини тайму "варяги" почали прокидатись, чому сприяло і заспокоєння у грі іспанців. Та забити до перерви суперники так і не спромоглися.

Іспанія вийшла на Євро-2020, вирвавши нічию зі Швецією в компенсований час

На старті другого тайму шведи забігали значно активніше, що дуже швидко принесло успіх. На 50-й хвилині Квайсон виконав шикарну подачу з лівого флангу на дальню стійку точно на голову Бергу, удар якого парирував Де Хеа. На добиванні з гострого кута з кількох метрів зіграв Форсберг, але і цей постріл відбив голкіпер, м'яч відскочив назад до Берга, який нарешті реалізував епізод.

Де Хеа отримав пошкодження у матчі за збірну Іспанії – Манчестер Юнайтед може втратити голкіпера на гру з Ліверпулем

Гості недовго перебували в нокдауні та вже невдовзі почали тероризувати оборону шведів. Проте, господарі грали злагоджено й, здавалося, здобудуть перемогу. Та на на 90+2 й хвилині: Фабіан Руїс прийняв передачу на лівому краю штрафного й прострілив на лінію воротарського, а Родріго Морено замкнув у дотик в дальній кут.

Огляд першого тайму:

Огляд другого тайму:

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду
15 жовтня
36126
Теги
Відеоновини Євро-2020 Іспанія Іспанія Швеція - Іспанія Швеція Швеція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
19
год
:
28
хв
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук