У Швеції не хочуть, щоб збірна їхала в Хожув на матч кваліфікації чемпіонату світу. Вибухи в Україні лякають.

Польща автоматично вийшла у фінал відбірного плей-офф після дискваліфікації Росії. Швеція спершу повинна зіграти з Чехією, але в країні вже думають про наступний крок. Якщо шведи переграють чехів, то зустрінуться з Польщею в Хожуві на Сілезькому стадіоні.

Це і лякає шведські ЗМІ. Видання Aftonbladet пише, що арена розташована занадто близько до України, а збірна Швеції потрапить у зону ризику. Дивна пересторога, зважаючи, що з Хожува до українського кордону 350 кілометрів.

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"Якщо щось трапиться, у нас є план дій. Ми обговорювали варіант подачі заяви на перенесення матчу в інше місто, але наразі таких дій не було. Ми віримо, що польська влада та футбольна федерація прийме правильне рішення та гарантує безпеку на матчі", – каже Мартін Фредман, менеджер з безпеки Шведської футбольної асоціації.