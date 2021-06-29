Збірні України та Швеції обрали, у яких комплектах проведуть сьогоднішній матч 1/8 фіналу Євро-2020.

На нараді за участі представників обох збірних та офіційних осіб матчу було офіційно затверджено, у яких комплектах форми зіграють команди.

Швеція – Україна: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Збірна України проведе сьогоднішню зустріч у синіх кольорах, тоді як Швеція вийде у домашньому комплекті жовтого кольору, повідомляє офіційний сайт УАФ. Голкіпер команди Шевченка проведе зустріч у помаранчевому екіпіруванні, тоді як воротар шведів – у сірих кольорах.

Матч Швеція – Україна відбудеться вже сьогодні, 29 червня, початок о 22:00. Переможець цієї пари стане суперником Англії або Німеччини у 1/4 фіналу Євро-2020.

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