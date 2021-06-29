"В сборной нет конфликтов, нет проблем. Бесспорно, психологически трудно находиться в одном режиме, и это любому трудно. Я думаю, что наши футболисты с этим справятся. Никто не ссорится, нет отдельных группировок в команде. Там все спокойно, все нормально. Внутренне они все понимают, что своего лучшего футбола еще не продемонстрировали.

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К Швеции команда готовится в спокойном рабочем настроении. Я прогнозирую, что завтра будут серьезные изменения. Эти изменения могут кого-то удивить. Не исключаю, что будет и изменение построения игры. Завтра Шевченко чем-то удивит шведов.

Зубков не будет играть против Швеции. Он даже не готовится к этому поединку. Он не готов на все 100%. У Яремчука все в порядке", – сказал журналист программе Цыганык Live.

Напомним, сборная Украины встретится со шведами в матче 1/8 финала Евро-2020 уже во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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