"Мы хорошо изучили сборную Украины и, надеюсь, завтра получим с этого дивиденды. Мы должны воспользоваться физическим превосходством над нашим соперником.

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Да, на групповом этапе мы не забили ни одного мяча после розыгрышей со стандартов. Надеюсь, завтра эта статистика изменится.

Сборная Украины? У нее есть Ярмоленко, чьи удары очень опасны, Малиновский, который выступает в Аталанте. В этой команде собрано много квалифицированных исполнителей", – цитирует Андерссона сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины встретится со шведами в матче 1/8 финала Евро-2020 уже во вторник, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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