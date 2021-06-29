"У збірній немає конфліктів, немає проблем. Безперечно, психологічно важко перебувати в одному режимі, і це будь-кому важко. Я думаю, що наші футболісти з цим впораються. Ніхто не свариться, немає окремих групувань у команді. Там все спокійно, все нормально. Внутрішньо вони всі розуміють, що свого найкращого футболу ще не продемонстрували.

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До Швеції команда готується у спокійному робочому настрої. Я прогнозую, що завтра будуть серйозні зміни. Ці зміни можуть декого здивувати. Не виключаю, що буде і зміна побудови гри. Завтра Шевченко чимось здивує шведів.

Зубков не буде грати проти Швеції. Він навіть не готується до цього поєдинку. Він не готовий на всі 100%. У Яремчука все гаразд", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться зі шведами у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 вже у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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