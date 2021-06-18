Сборные Швеции и Словакии стали одними из главных возмутителей спокойствия в 1-м туре Евро-2020. Скандинавы в Севилье сумели остановить Испанию, удержав 0:0 при 800+ передачах хозяев и 15% владения со стороны гостей – правда, "Тре Крунур" повезло с расточительством нападающих "Фурии". Шведский оборонительный блок в схеме 4-4-2 также имел проблемы с компактностью в опорной зоне и с контролем второго темпа атак, но в целом команда Янне Андерсона отоборонялась здорово – большинство моментов Испании были связаны либо с индивидуальными ошибками "викингов", либо кроссами и дальними ударами, а во втором тайме матч вообще стал равным.

Швеция даже провела два убийственных момента в ответ. Оба были связаны с активностью Исака – нападающий Сосьедада снова отработал по всей площади поля, накручивал по три-четыре защитника, пробивал почти пустые ворота и ассистировал под удар Бергу с метра (Маркус не попал по мячу). И это в матче против Испании! Очевидно, что сегодня у Александра будет значительно больше шансов – а в этой команде еще и забивной Форсберг из Лейпцига играет.

Впрочем, Словакию не спугнуть сильными соперниками. В 1-м туре они оформили феерический апсет, переиграв Польшу и поставив её на грань вылета с Евро-2020. Команда Штефана Тарковича решила взять "Кадру" хитростью, сыграв в схеме 4-4-2 с двумя фальшивыми девятками – формально на острие атаки располагались Хамшик и Дуда, но по факту они часто оставались в глубине.

Таким образом, словаки получали большинство в центральной зоне, а на позиции центрфорварда могли оказаться не только Марек и Ондрей, а и Хараслин с Маком. Собственно, последний и открыл счет, переиграв двух защитников на фланге и ворвавшись в штрафную. Второй же гол прилетел со стандарта уже при игре в большинстве.

Нельзя сказать, что план сработал идеально, однако несколько раз подловить поляков на своей "изюминке" команда смогла. В любом случае, стоит похвалить сборную Словакии за старт на Евро-2020 – аутсайдер группы оказался качественно организованным и смелым и коллективом, хотя и в обороне подопичные Штефана Тарковича отработали достойно (тот же Шкриньяр сумел выключить Левандовски).

Правда, переоценивать словаков также не стоит: "Кадра" до удаления Крыховяка, при всех нюансах, выглядела сильнее – хозяева отыграли гол Мака и постепенно приближались ко второму взятию ворот Дубравки. У Швеции сегодня будет достаточно шансов сделать то, что не удалось Польше.

Кадровая ситуация

У сборной Швеции из карантина вернулись Кулусевски и Сванберг, перенесшие коронавирус. Теоретически, они готовы сыграть со Словакией, но вряд ли эти нападающие выйдут в первый час встречи (если выйдут вообще) – они выпали из тренировочного процесса, да и в принципе COVID-19 сильно бьёт по физическим кондициям. Кроме того, есть вопросы участия Лустига – в поединке против Испании защитник получил небольшое повреждение.

Покинув лагерь шведов, "корона" атаковала словаков. Положительный тест сдал защитник Денис Вавро, а также один из членов тренерского штаба – оба отправились на карантин. Также в лазарете остаётся нападающий Иван Шранц, который травмировался ещё до Евро-2020.

Ориентировочные составы на матч Швеция – Словакия

Швеция: Ольсен – Крафт, Линделёф, Даниельсон, Аугустинссон – Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг – Берг, Исак

Словакия: Дубравка – Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан – Хараслин, Куцка, Громада, Мак – Хамшик, Дуда

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Однозначно, голов в этой встрече будет немного. И шведы, и словаки ставят на осторожный стиль, обороняясь блоком 4-4-2 и контратакуя ограниченными силами. Впрочем, фаворитами противостояния кажутся подопечные Янне Андерссона – этой команде нужна только победа, а в атаке "Тре Крунур" выглядят более организованными и гибкими. Отключить одного шведского нападающего будет мало, да и сделать это труднее – тот же Исак будет блуждать по всем зонам и обыгрываться с партнёрами между линиями.

У Словакии собралась очень хорошая команда, но оборону шведов будет очень трудно раскатать. Испании это удавалось благодаря огромному количеству нетривиальных перемещений и обыгрышей на чужой половине, однако подопечным Штефана Тарковича подобное не под силу. Они работают в жёсткой структуре с простыми тактическими решениями, но скандинавы в Севилье доказали готовность держать подобные атаки на дистанции.

Учитывая вышеуказанные факторы, наиболее вероятным результатом кажется минимальная победа сборной Швеции.