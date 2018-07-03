Швеция – Швейцария: скандинавы трижды подряд побеждали после "сухих" первых таймов

Сборная Швеции одерживала победу в последних трех матчах, в первом тайме которых не было забито ни одного гола.

Сборные Швеции и Швейцарии борются за путевку в 1/4 финала чемпионата мира-2018. В первом тайме не было забито ни одного гола.

Швеция – Швейцария: активный первый тайм без забитых мячей

Интересно, что шведы одерживали победу в последних трех матчах чемпионата мира, в первом тайме которых не было забито ни одного гола, сообщает портал Opta.

А вот "крестоносцы", напротив, не одержали ни одной победы в последних трех играх с "сухим" первым таймом.

Напомним, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Швейцария.