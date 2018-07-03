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Швеция – Швейцария: скандинавы трижды подряд побеждали после "сухих" первых таймов

18:09 15 Читати українською
Швеция – Швейцария: скандинавы трижды подряд побеждали после "сухих" первых таймов
Швеция – Швейцария / Фото: ФИФА

Сборная Швеции одерживала победу в последних трех матчах, в первом тайме которых не было забито ни одного гола.

Сборные Швеции и Швейцарии борются за путевку в 1/4 финала чемпионата мира-2018. В первом тайме не было забито ни одного гола.

Швеция – Швейцария: активный первый тайм без забитых мячей

Интересно, что шведы одерживали победу в последних трех матчах чемпионата мира, в первом тайме которых не было забито ни одного гола, сообщает портал Opta.

А вот "крестоносцы", напротив, не одержали ни одной победы в последних трех играх с "сухим" первым таймом.

Напомним, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Швейцария.

ЧМ 20181/8 финала

Швеция - Швейцария: Вторник 03 июля 2018

Швеция

live 90'
1 : 0
Швейцария
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