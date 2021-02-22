"Дуже непроста ситуація зі ще одним молодим футболістом українського походження, який виступає у складі Нюрнберга – Еріком Шурановим. Станом на сьогодні, німці вважають його одним з найперспективніших молодих нападників у Німеччині.

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Вони намагаються переконати його прийняти німецьке спортивне громадянство і виступати у подальшому за збірні Німеччини. Наскільки я розумію, у Шуранова зараз є дилема, є вибір. Поки-що не знаю, куди він схилиться, але у нього є думки, щоб, все-таки, виступати за збірну Німеччини", – розповів Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Шуранов народився в Німеччині, але його батьки походять з України. Футболіст виступав за збірні України U-17, U-18, U-19, а також викликався Русланом Ротанем в команду U-21.

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