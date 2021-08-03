Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский также попрощался с национальной командой после ухода Андрея Шевченко с должности наставника "сине-желтых".

"Хочу поблагодарить Андрея Шевченко за возможность присоединиться к тренерскому штабу национальной сборной команды Украины. Хочу поблагодарить президента УАФ Андрей Павелко, который поддержал мою кандидатуру. Гранде Мауро Тасотти, Андреа Малдера, Андреа Адзалин, Луиджи Ночентини, Педро Луис Харо! Это были фантастические три года, где я работал с профессионалами своего дела.

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Мы прошли замечательный путь от побед в Лиге Наций к фантастическому выступлению в квалификации к Евро-2020, где в финальной части добыли исторический для Украины результат, попав в восьмерку сильнейших команд Европы!

Хочу поблагодарить каждого, с кем пришлось сотрудничать в этот период от медицинского персонала до административного. И я уверен, что работа нашего тренерского штаба станет фундаментом для еще более успешного выступления нашей национальной дружины", – написал Шовковский на своей странице в Facebook.

Напомним, легенда Динамо вошел в тренерский штаб Шевченко в 2018 году и проработал в сборной Украины в течение трех лет.

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