Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський також попрощався з національною командою після відходу Андрія Шевченка з посади наставника "синьо-жовтих".

"Хочу подякувати Андрію Шевченку за можливість приєднатися до тренерського штабу національної збірної команди Україні. Хочу подякувати президенту УАФ Андрію Павелку, який підтримав мою кандидатуру. Гранде Мауро Тасотті, Андреа Малдера, Андреа Адзалін, Луїджі Ночентіні, Педро Луїс Харо! Це були фантастичні три роки, де я працював з професіоналами своєї справи.

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Ми пройшли чудовий шлях від перемог в Лізі Націй до фантастичного виступу в кваліфікації до Євро-2020, де в фінальній частині здобули історичний для України результат, потрапивши в вісімку найсильніших команд Європи!

Хочу подякувати кожному, з ким довелося співпрацювати в цей період від медичного персоналу до адмінистративного. І я впевнений, що робота нашого тренерського штабу стане фундаментом для ще більш вдалого виступу нашої національної дружини", – написав Шовковський на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, легенда Динамо увійшов до тренерського штабу Шевченка у 2018 році та пропрацював у збірній України протягом трьох років.

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