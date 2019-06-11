Шовковский – о матче против Люксембурга: Сборная Украины взяла максимум очков

Тренер сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал июньские матчи отбора Евро-2020.

"Мы прогнозировали, что встреча с Люксембургом будет сложной. Многие факторы нам указывали на это. Мы предупреждали ребят. Они терпели и выиграли.

Сборная Украины выдала лучший старт за 20 лет в рамках квалификации чемпионатов мира и Европы

Мы взяли максимум: 6 очков из 6 в этом цикле. Спасибо Львову. Спасибо болельщикам. Спасибо за поддержку. Всех с победой", – написал Шовковский в своем Instagram.

Напомним, сборная Украины минимально переиграла Люксембург (1:0) в рамках квалификации Евро-2020 благодаря голу Яремчука на 6-й минуте.

Украина – Люксембург: без недооценки, но с подарком арбитра, топ-матч Коно, комфортное лидерство после тяжелой игры