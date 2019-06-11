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Шовковский – о матче против Люксембурга: Сборная Украины взяла максимум очков

10:26 52 Читати українською
Шовковский – о матче против Люксембурга: Сборная Украины взяла максимум очков
Александр Шовковский и Андрей Шевченко / УАФ

Тренер сборной Украины Александр Шовковский прокомментировал июньские матчи отбора Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Мы прогнозировали, что встреча с Люксембургом будет сложной. Многие факторы нам указывали на это. Мы предупреждали ребят. Они терпели и выиграли.

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Мы взяли максимум: 6 очков из 6 в этом цикле. Спасибо Львову. Спасибо болельщикам. Спасибо за поддержку. Всех с победой", – написал Шовковский в своем Instagram.

Напомним, сборная Украины минимально переиграла Люксембург (1:0) в рамках квалификации Евро-2020 благодаря голу Яремчука на 6-й минуте.

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