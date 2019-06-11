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Сборная Украины выдала лучший старт за 20 лет в рамках квалификации чемпионатов мира и Европы

09:09 48 Читати українською
Сборная Украины выдала лучший старт за 20 лет в рамках квалификации чемпионатов мира и Европы
Роман Яремчук / фото: Р. Породько

Сборная Украины повторила рекорд 20-летней давности по набранным очкам в стартовых турах квалификации чемпионатов мира и Европы.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

В первых четырех турах отбора Евро-2020 украинцы набрали 10 очков. Они сыграли вничью с Португалией (0:0), разгромили Сербию (5:0) и дважды победили Люксембург (2:1, 1:0).

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Столько же очков национальная сборная в стартовых четырех турах набирала только в квалификации Евро-2000. Тогда украинцы играли в четвертой группе с Францией, Россией, Исландией, Арменией и Андоррой.

Украинская команда стартовала в 1998 году с победы над Россией (3:2), Андоррой (2:0) и Арменией (2:0), а в 1999-м продолжила удачное начало выездной ничьей с французами (0:0). В случае победы над Литвой в сентябре будет установлен новый рекорд.

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Евро-2020 Украина - Люксембург Украина Украина Люксембург Люксембург
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