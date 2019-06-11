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Шовковський – про матч проти Люксембургу: Збірна України взяла максимум очок

10:26 852 Читать на русском
Шовковський – про матч проти Люксембургу: Збірна України взяла максимум очок
Олександр Шовковський і Андрій Шевченко / УАФ

Тренер збірної України Олександр Шовковський прокоментував червневі матчі відбору Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Ми прогнозували, що зустріч з Люксембургом буде складною. Багато факторів нам вказували на це. Ми попереджали хлопців. Вони терпіли і виграли.

Збірна України продемонструвала найкращий старт за 20 років у рамках кваліфікацій чемпіонатів Європи та світу

Ми взяли максимум: 6 очок з 6 в цьому циклі. Дякую Львову. Спасибі уболівальникам. Дякую за підтримку. Всіх з перемогою", – написав Шовковський в своєму Instagram.

Нагадаємо, збірна України мінімально переграла Люксембург (1:0) в рамках кваліфікації Євро-2020 завдяки голу Яремчука на 6-й хвилині.

Україна – Люксембург: без недооцінки, але з подарунком арбітра, топ-матч Коно, комфортне лідерство після важкої гри

blog_ava
Україна – Люксембург: без недооцінки, але з подарунком арбітра, топ-матч Коно, комфортне лідерство після важкої гри
03:31
12208
Теги
Євро-2020 Україна - Люксембург Україна Україна Люксембург Люксембург Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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