Шовковський – про матч проти Люксембургу: Збірна України взяла максимум очок

Тренер збірної України Олександр Шовковський прокоментував червневі матчі відбору Євро-2020.

"Ми прогнозували, що зустріч з Люксембургом буде складною. Багато факторів нам вказували на це. Ми попереджали хлопців. Вони терпіли і виграли.

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Ми взяли максимум: 6 очок з 6 в цьому циклі. Дякую Львову. Спасибі уболівальникам. Дякую за підтримку. Всіх з перемогою", – написав Шовковський в своєму Instagram.

Нагадаємо, збірна України мінімально переграла Люксембург (1:0) в рамках кваліфікації Євро-2020 завдяки голу Яремчука на 6-й хвилині.

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