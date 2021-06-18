Шотландские фаны устроили безумие в Лондоне – бросаются под колеса мотоциклов и наполнили фонтан пивом
14:43 - Читати українською
Болельщики сборной Шотландии сходят с ума в предвкушении матча второго тура Евро-2020 против Англии.
Улицы Лондона кишат поклонниками "тартановых", которые уже успели употребить десятки литров алкоголя.
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Один из гуляк забыл о правилах дорожного движения и попал под колеса мотоцикла – похоже, больше пострадал сам байкер. Еще одна группа шотландцев окружила фонтан и начала щедро наливать туда пиво. Конечно, без купания в запененной воде не обошлось.
Добавим, что суперматч Англия – Шотландия состоится сегодня, начало в 22:00.
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