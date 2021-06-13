Англия – Хорватия: болельщик упал с трибуны Уэмбли – его госпитализировали в тяжелом состоянии
20:24 - Читати українською
Досадный инцидент произошел на арене, где будет проходить финал Евро-2020
На старте матча Англия – Хорватия (1:0) болельщик хозяев упал с трибуны, сообщает The Sun.
"Эриксен был мертв в определенный момент", - врач сообщил шокирующие подробности спасения лидера сборной Дании
По словам очевидцев, пострадавший не шевелился после падения, его госпитализировали. Представитель стадиона Уэмбли рассказал, что фанат находится в тяжелом состоянии.
Напомним, накануне неприятность случилась с хавбеком сборной Дании Кристианом Эриксеном, у которого случилась остановка сердца во время встречи с Финляндией.
Англия обыграла Хорватию на Евро-2020 благодаря интуиции Саутгейта – Вида и Модрич вывели на Уэмбли дряблую команду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter