Досадный инцидент произошел на арене, где будет проходить финал Евро-2020

На старте матча Англия – Хорватия (1:0) болельщик хозяев упал с трибуны, сообщает The Sun.

"Эриксен был мертв в определенный момент", - врач сообщил шокирующие подробности спасения лидера сборной Дании

По словам очевидцев, пострадавший не шевелился после падения, его госпитализировали. Представитель стадиона Уэмбли рассказал, что фанат находится в тяжелом состоянии.

Напомним, накануне неприятность случилась с хавбеком сборной Дании Кристианом Эриксеном, у которого случилась остановка сердца во время встречи с Финляндией.

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