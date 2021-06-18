Англия - Шотландия. Более жарким, чем это противостояние, в британском мире может считаться только матч между Англией и Ирландией. Правда, на нынешних турнирах градус напряжения уже не тот, что был в конце прошлого века – не будет ни масштабных драк, ни провокационных баннеров, ни политически скандалов – но и сейчас заклятым друзьям есть что делить. В частности, дерби идеально попало в момент, когда шотландцы пытаются добиться независимости через референдум.

Футбольной драмы здесь тоже хватает. На крупном турнире эти сборные в последний раз встречались аж в 1996 году, на домашнем для "трёх львов" Евро. Тогда Англия победила со счетом 2:0, Гаскойн легендарно отпраздновал, а в следующем туре хозяева уничтожили Нидерланды со счетом 4:1 – а если бы команда не пропустила после четырех забитых, Шотландия впервые в истории вышла бы из группы. Ещё через три года англичане не пустили соседей на Евро-2000, переиграв их по сумме двух матчей в плей-офф. В конце концов, разгром на Уэмбли и ничья в Глазго в отборе к ЧМ-2018 стали одними из причин пролета "тартановой армии" мимо Мундиаля – она ​​набрала равное количество очков со словаками, но уступила по дополнительным показателям.

Шотландия девять раз выступала на крупных турнирах, ни разу не преодолев групповой этап. На Евро-2020 аналитики Opta давали аж 48% шанса на прорыв, однако в 1-м туре случилась катастрофа – подопечные Стива Кларка проиграли Чехии, нанеся 19 ударов при 2,23 ожидаемых голов (только Дания и Швейцария набили больший показатель xG). Теперь шансы обвалились до 15%, ведь необходимо набрать хотя бы 3 очка в матчах с Хорватией и Англией. Что хуже всего, с южным соседом придется играть на Уэмбли.

Мотивация англичан на эту встречу будет такой же высокой, как и у шотландцев. Во-первых, все понимают статус дерби. Во-вторых, победа вывела бы Англию в плей-офф – шесть очков достаточно даже в случае падения на третье место (чего не должно произойти). В конце концов, подопечные Гарета Саутгейта хотят ответить критикам, ведь серый и скучный футбол при победе над Хорватией разочаровал фанатов и СМИ. Всё сообщество сошлась во мнении, что тот матч был худшим на Евро.

В тактическом плане встречаются две противоположности. Англия пытается ставить на контроль мяча, передачи из глубины за спину и хитрые перемещения Стерлинга в опорной зоной и на фланге – впрочем, владение "трёх львов" выглядит очень стерильно, острых эпизодов мало, а их матчи тяжелые для просмотра. "Тартановая армия", в свою очередь, ставит на более простой стиль с тремя защитниками и рывками по флангам – моментов возникает много, но реализация хромает на обе ноги, а поединки получаются слишком открытыми для скоттов. Что перевесит в футболе обеих команд и какой подход более эффективен, покажет встреча на Уэмбли.

Кадровая ситуация

У шотландцев потерь в составе нет, однако есть нюансы касательно Тирни. Киран сломался перед матчем против Чехии, однако он уже восстановился – Стив Кларк заявил о готовности фулбэка Арсенала сыграть против Англии. Впрочем, существуют небольшие сомнения относительно его физической формы. Стоит поставить на появление Тирни в основе, ведь он является лучшим партнёром для Робертсона на фланге.

Кроме того, ожидается выход Че Адамса с первых минут. Его ожидали увидеть ещё в 1-м туре, но тренерский штаб выпустил нападающего Саутгемптона лишь на второй тайм. Адамс понравился, заслужив место в старте.

У англичан из-за повреждения выпал второй голкипер – Дин Хендерсон. Вратарь МЮ уже покинул расположение национальной команды, а вместо него вызвали Аарона Рамсдэйла из Шеффилда. Других потерь в составе "трёх львов" не было. Более того – от повреждений окончательно восстановились Магуайр и Хендерсон.

Ориентировочные составы на матч Англия – Шотландия

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Мингз, Шоу – Филлипс, Райс, Грилиш – Рашфорд, Кейн, Стерлинг

Шотландия: Маршалл – Хендри, Хенли, Тирни – Форрест, Мактомини, Макгинн, Макгрегор, Робертсон – Дайкс, Адамс

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Сборная Шотландии точно даст бой. На кураже этот коллектив способен даже забить англичанам – хотя и без куража у скоттов хватает сил на подвиги. В матче против чехов они создали минимум 7-8 стопроцентных голевых моментов, причем большинство ударов прошло из пределов штрафной. Конечно, на Уэмбли столько шансов не дадут, однако атака у "тартановой армии" способна создать проблемы любому сопернику.

Проблема заключается в классе команды. Она страдает расточительством – причем оно связано не с отсутствием Фортуны, а с исполнительским мастерством и психологией нападающих. Команда не забивает при выходах один на один и ударах с шести-восьми метров, а перед собственной штрафной регулярно проваливается в контроле глубины (у соперников постоянно проходят прострелы под удар с линии штрафной).

Англия превосходит соперника в классе и скорости, а тактически коллектив более гибкий. При этом подопечные Гарета Саутгейта умеют нейтрализовать сильные качества соперника через владение и грамотные перемещения – за движениями "трёх львов" трудно уследить, а мяч они не отдают. Даже хорваты ничего не создали на Уэмбли, а шотландцам будет еще труднее – их игру предусмотреть и затормозить ещё проще.

Вряд ли в этом поединке будет много голов, однако хозяева точно должны забить больше. Плюсы подопечных Гарета Саутгейта на фоне минусов Стива Кларка выглядят слишком серьёзно. Ну, и о значительном преимуществе в классе забывать не стоит – Англия, всё же, считается одним из фаворитов Евро-2020.