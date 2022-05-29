Полузащитник Рейнджерс Райан Джек пропустит матч сборной Шотландии против Украины в квалификации на чемпионат мира в Катаре, сообщает пресс-служба национальной команды.

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Вместо Джека в лагерь сборной был вызван представитель Чемпионшипа – 23-летний хавбек Лутона Аллан Кэмпбелл.

К слову, в марте Джек отыграл 56 минут против Австрии, а также вышел на замену на 75-й минуте встречи с Польшей. В общей сложности на счету игрока 12 матчей за национальную сборную.

Напомним, поединок между Шотландией и Украиной состоится 1 июня в Глазго. Начало встречи в 21:45.

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