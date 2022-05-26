"Я хотел бы, чтобы Украина выиграла": капитан сборной Шотландии удивил комментарием перед дуэлью с "сине-желтыми"
Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон признался, что болел бы за команду Петракова, если бы украинцы играли с кем-либо другим.
"Когда ты смотришь на это вторжение России в Украину – это ужасно. Невозможно оставлять это без внимания, но нам нужно пытаться отвлечься от этого.
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Мы будем все такими же участливыми до и после матча против Украины, но в течение этих 90 минут, или 120 минут или сколько это займет, мы должны быть готовы бороться за наши мечты. Я не могу себе представить, через что они проходят, но мы должны быть готовы сражаться. Как игроки мы хотим играть на чемпионате мира.
Наверняка каждый в мире хочет, чтобы Украина победила. Если бы у них был какой-то другой соперник, то, вероятно, я бы тоже хотел, чтобы они победили. Но, к сожалению, они играют против нашей страны. И мы должны стоять на их пути. Мы знаем, что они готовы к этому, и мы тоже должны быть готовы. Они будут переполнены эмоциями. Важно, чтобы мы устроили событие, чтобы наши фанаты создали атмосферу поддержки, такую громкую, как всегда на Хэмпдене. Если мы сделаем это, то это подарит нам самые лучшие из возможных шансов на то, чтобы попытаться достичь нашей мечты", – сказал Робертсон в комментарии BBC.
Напомним, матч Шотландия – Украина состоится 1 июня. Победитель этого противостояния сыграет против Уэльса за путевку на чемпионат мира-2022.
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