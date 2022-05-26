"Когда ты смотришь на это вторжение России в Украину – это ужасно. Невозможно оставлять это без внимания, но нам нужно пытаться отвлечься от этого.

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Мы будем все такими же участливыми до и после матча против Украины, но в течение этих 90 минут, или 120 минут или сколько это займет, мы должны быть готовы бороться за наши мечты. Я не могу себе представить, через что они проходят, но мы должны быть готовы сражаться. Как игроки мы хотим играть на чемпионате мира.

Наверняка каждый в мире хочет, чтобы Украина победила. Если бы у них был какой-то другой соперник, то, вероятно, я бы тоже хотел, чтобы они победили. Но, к сожалению, они играют против нашей страны. И мы должны стоять на их пути. Мы знаем, что они готовы к этому, и мы тоже должны быть готовы. Они будут переполнены эмоциями. Важно, чтобы мы устроили событие, чтобы наши фанаты создали атмосферу поддержки, такую ​​громкую, как всегда на Хэмпдене. Если мы сделаем это, то это подарит нам самые лучшие из возможных шансов на то, чтобы попытаться достичь нашей мечты", – сказал Робертсон в комментарии BBC.

Напомним, матч Шотландия – Украина состоится 1 июня. Победитель этого противостояния сыграет против Уэльса за путевку на чемпионат мира-2022.

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