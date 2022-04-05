Сборная Украины в июне сыграет матч квалификации на чемпионат мира против шотландцев.

Предварительная дата матча с Шотландией – 7 июня, сообщил журналист Сергей Болотников. Сборная Украины отправится готовиться к поединку в конце апреля. Александру Петракову хватит месяца для подготовки.

Напомним, "сине-желтые" 24 марта должны были сыграть с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022, но из-за начала полномасштабной войны России против Украины встреча была перенесена на июнь. Однако точная дата официально не названа.

Потенциальный соперник в финале квалификации уже известен – это Уэльс, одолевший Австрию (2:1). Если Украина пройдет этот путь, то в Катаре нас ждет группа с Англией, США и Ираном.

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