Збірна України в червні зіграє матч кваліфікації на чемпіонат світу проти шотландців.

Попередня дата матчу з Шотландією – 7 червня, повідомив журналіст Сергій Болотніков. Збірна України поїде готуватися до поєдинку в кінці квітня. Олександру Петракову вистачить місяця на підготовку.

Нагадаємо, "синьо-жовті" 24 березня мали зіграти зі Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022, але через початок повномасштабної війни Росії проти України зустріч була перенесена на червень. Однак точна дата офіційно не названа.

Потенційний суперник у фіналі кваліфікації вже відомий – це Уельс, який здолав Австрію (2:1). Якщо Україна подолає цей шлях, то в Катарі на нас чекає група з Англією, США та Іраном.

Росія напала на Україну: суперники Динамо не довіряють Суркісам, жахливе вбивство друга Коваленка (LIVE)