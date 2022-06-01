Шотландия – Украина: скауты клуба Серии А следят за звездой "сине-желтых"
22:53 - Читати українською
Форвард сборной Украины Артем Довбик стал объектом наблюдения скаутов во время матча плей-офф отбора в ЧМ-2022 против Шотландии.
завершено
Андрей Ярмоленко 33’
Роман Яремчук 49’
Артем Довбик 90+5’
33’ Андрей Ярмоленко
49’ Роман Яремчук
90+5’ Артем Довбик
Скауты Торино прибыли на поединок Шотландия – Украина, чтобы посмотреть игру Артема Довбика, сообщила журналистка Влада Зинченко в эфире телеканалу Футбол.
Шотландия – Украина – видео гола
Отметим, что итальянский клуб рассматривает возможность приобрести форварда нынешним летом. Трансфер украинца зависит от того, отпустят ли "быки" своего лидера Андреа Белотти.
К слову, что Довбик провел 17 матчей за днепрян в текущем сезоне в УПЛ, в которых отличился 14 голами и отдал 5 результативных передач.
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