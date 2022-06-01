Форвард сборной Украины Артем Довбик стал объектом наблюдения скаутов во время матча плей-офф отбора в ЧМ-2022 против Шотландии.

Скауты Торино прибыли на поединок Шотландия – Украина, чтобы посмотреть игру Артема Довбика, сообщила журналистка Влада Зинченко в эфире телеканалу Футбол.

Шотландия – Украина – видео гола

Отметим, что итальянский клуб рассматривает возможность приобрести форварда нынешним летом. Трансфер украинца зависит от того, отпустят ли "быки" своего лидера Андреа Белотти.

К слову, что Довбик провел 17 матчей за днепрян в текущем сезоне в УПЛ, в которых отличился 14 голами и отдал 5 результативных передач.

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