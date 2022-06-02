Экс-звезда английского футбола, а теперь эксперт на телевидении, Гарри Линекер поделился эмоциями от победы сборной Украины над Шотландией.

Сборная Украины одержала историческую победу над Шотландией, нанеся им первое поражение на Гемпден-Парк за 44 года. Эта победа поразила легенду английского футбола Гарри Линекера.

Шотландия – Украина – видео голов

"Короткое мгновение радости смешивается с ужасом войны за Украину. Какие они замечательные и выносливые люди", – написал Линекер в своем твиттере.

Напомним, сборная Украины обыграла Шотландию (3:1) и вышла в финал плей-офф отбора к ЧМ-2022. За путевку на Мундиаль "сине-желтые" сразятся с Уэльсом, поединок состоится 5 июня.

Украина в напряженном матче победила Шотландию, прорвавшись в финал отбора к ЧМ-2022