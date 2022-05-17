"Очень рад быть здесь. Я очень близок с украинцами. Сегодня очень тяжелый момент. Мне очень грустно из-за того, что происходит в Украине. Для меня это не только команда, это мое сердце. Я счастлив прибыть сюда и посмотреть матч. Я хотел бы обнять ребят и поддержать их. Эта игра очень важная.

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Матч с Шотландией будет трудным для обеих команд. Я с большим уважением отношусь к Александру Петракову. У команды есть все шансы выйти на чемпионат мира. Важно хорошо подготовиться к матчу с Шотландией. Это сильная команда, хорошо физически подготовленная. Мы видели матчи сборной Украины с Францией, Швецией, Испанией. Команда очень выросла ментально. Там много сильных личностей.

Вернуться в Украину? Почему бы и нет. Украина в моем сердце. Но сейчас здесь хороший штаб, хорошие игроки. Сегодня я только болельщик. Я горд, что работал с этими игроками", – сказал Малдера в комментарии пресс-службе УАФ.

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