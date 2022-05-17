Матч, как и онлайн-трансляция Эмполи – Украина на "Футбол 24", стартует в 21:30. Это второй спарринг команды Петракова после начала полномасштабного вторжения российской армии убийц, насильников и грабителей на суверенные украинские земли. Неделю назад благодаря голам дебютантов Мудрика и Пихаленка удалось победить Боруссию Менхенгладбах. Следующий контрольный поединок "сине-желтые" проведут 18 мая против хорватской Риеки.

Эмполи – Украина: анонс и прогноз на товарищеский матч

Нынешний соперник Украины занимает 14-е место в итальянской Серии А. Эмполи неплохо провел первый круг сезона, но одержал лишь одну победу за последние 20 туров чемпионата Италии. Показатель хуже продемонстрировала на этой дистанции лишь Венеция. В нашей сборной отмечаем возвращение восстановившегося от повреждения Цыганкова и Яремчука – первого из когорты легионеров. После Борусии в общей сложности 5 изменений. В основу попали также Пятов, Попов и Пихаленок. В запас переместились Бущан, Конопля, Сидорчук, Буяльский и Беседин.

Стартовый склад: 12. Андрей Пятов (к), 13. Илья Забарный, 4. Денис Попов, 22. Николай Матвиенко, 21. Александр Караваев, 6. Тарас Степаненко, 10. Николай Шапаренко, 8. Александр Пихаленок, 17. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 9. Роман Яремчук

Запас: 1. Георгий Бущан, 2. Валерий Бондарь, 3. Александр Сирота, 5. Сергей Сидорчук, 7. Артем Довбик, 11. Артем Беседин, 14. Виталий Буяльский, 16. Ефим Конопля, 18. Тарас Качараба, 19. Денис Гармаш, 20. Александр Зубков, 23. Дмитрий Ризнык, 24. Даниил Сикан

Azzurri in campo alle 20.30 contro l'ucraina: ecco la nostra formazione



EMPOLI: Ujkani; Boli, Stulac, Henderson, Bajrami, Fazzini, La Mantia, Cacace, Ismajli, Baldanzi, Viti pic.twitter.com/5xZbaU2wCu — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) May 17, 2022

Стартовый состав Эмполи: Уйкани – Боли, Стулац, Лиам Хендерсон, Байрами, Фаццини, Ла Мантия, Какаче, Исмайли, Балданци, Вити

В основе Эмполи не вышло ни одного футболиста, попавшего в старт на предыдущий матч итальянского первенства против Салернитаны (1:1). Более 20 матчей сезона во всех турнирах отыграли только албанец Байрами (второй лучший бомбардир с 9 голами), шотландец Хендерсон (оба лидера среди ассистентов), словенец Штулац, итальянец Вити и еще один игрок сборной Албании Исмайли.