"Еда и вода заканчиваются": Де Пена не может выбраться из Киева
12:57 - Читати українською
Уругвайский хавбек Динамо Карлос Де Пена умоляет о помощи в соцсетях.
"Большое спасибо за сообщения и положительную энергию! Реальность такова, что мы устали. Еда и вода заканчиваются.
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Мы не можем выехать из Киева, до сих пор не можем найти путь к границе. Просим помощи!!" – написал Де Пена на своей странице в социальной сети Твиттер.
Напомним, ранее бразильские легионеры Динамо и Шахтера записали видеообращение, в котором попросили Бразилию помочь организовать эвакуацию из Украины.
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