"Большое спасибо за сообщения и положительную энергию! Реальность такова, что мы устали. Еда и вода заканчиваются.

Луческу с членами тренерского штаба Динамо покинул Украину

Мы не можем выехать из Киева, до сих пор не можем найти путь к границе. Просим помощи!!" – написал Де Пена на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, ранее бразильские легионеры Динамо и Шахтера записали видеообращение, в котором попросили Бразилию помочь организовать эвакуацию из Украины.

Россия напала на Украину: Польша игнорирует оккупанта, поддержка легионеров не утихает, Петербург без финала ЛЧ (LIVE)