"На мой взгляд, было сложно играть и Динамо с Олимпиком, и Колосу с Шахтером на этом газоне. Мы видим, в каких климатических условиях живем. В любом случае нужно начинать чемпионат, этот матч был для Шахтера.

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Что помешало "горнякам" победить? Хорошая организация игры Колоса в обороне и схема 4-4-2. Команда была прекрасно организована, хорошо выходила в быстрые атаки, а Шахтеру не удалось создать большое количество моментов, чтобы выиграть этот матч.

Я присутствовал в Турции на сборах и несколько матчей видел вживую. В Шахтера сейчас большие проблемы в центре обороны. Практически все игроки центральной оси в обороне выглядят неубедительно. Сейчас более-менее начал Витао прогрессировать. В паре с ним я вижу Матвиенко.

Не знаю, что случилось с Корниенко, он вроде восстановился. Хотел бы поздравить с возвращением Исмаили. Это очень важный игрок для Шахтера. Я надеюсь, что он быстро наберет кондиции и уже будет играть. Но что касается основной центральной пары в обороне, то для меня это Матвиенко и Витао", – сказал Шевчук в эфире программы "Великий Футбол".

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