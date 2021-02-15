"На мій погляд, було складно грати і Динамо з Олімпіком (3:1), і Колосу з Шахтарем (0:0) на цьому газоні. Ми бачимо, в яких кліматичних умовах живемо. У будь-якому випадку потрібно починати чемпіонат, цей матч був потрібен для Шахтаря.

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Що завадило "гірникам" перемогти? Хороша організація гри Колоса в обороні та схема 4-4-2. Команда була чудово організована, добре виходила у швидкі атаки, а Шахтарю не вдалося створити велику кількість моментів, щоб виграти цей матч.

Я був присутній в Туреччині на зборах і кілька матчів бачив наживо. У Шахтаря зараз великі проблеми в центрі оборони. Практично всі гравці центральної осі в обороні виглядають непереконливо. Зараз більш-менш почав Вітао прогресувати. У парі з ним я бачу Матвієнка.

Не знаю, що сталося з Корнієнком, він начебто відновився. Хотів би привітати з поверненням Ісмаїлі. Це дуже важливий гравець для Шахтаря. Я сподіваюся, що він швидко набере кондиції та вже буде грати. Але що стосується основної центральної пари в обороні, то для мене це Матвієнко і Вітао", – сказав Шевчук в ефірі програми "Великий Футбол".

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