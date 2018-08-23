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Шевчук: У Зари очень хорошие шансы пройти Лейпциг

12:05 37 Читати українською
Шевчук: У Зари очень хорошие шансы пройти Лейпциг
Вячеслав Шевчук / Фото из соцсетей

Экс-игрок Шахтера, футбольный эксперт Вячеслав Шевчук поделился ожиданиями от матча Лиги Европы Заря – Лейпциг.

"Лейпциг – это один из лидеров чемпионата Германии. Хорошая команда, боевая, добротная. Мы знаем, что Заря последнее время неплохо выступает в Лиге Европы, показала хорошую игру против Браги.

Заря – РБ Лейпциг: анонс матча Лиги Европы

Вернидуб всегда хорошо подбирает игроков в линию атаки, чтобы выход из обороны в атаку был очень быстр. Поэтому я считаю, что у Зари, опять же, очень хорошие шансы пройти дальше", – передает слова Шевчука сайт телеканалов "Футбол 1/2".

Напомним, Заря сыграет против Лейпцига в плей-офф квалификации Лиги Европы, первый матч пройдет в Запорожье 23 августа, начало игры в 21:30.

Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, первые матчи

Заря - РБ Лейпциг: Четверг 23 августа 2018

Заря
до матча
7
час
:
42
мин
РБ Лейпциг
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Заря Заря Лига Европы Заря - РБ Лейпциг Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
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