Екс-захисник "синьо-жовтих" В'ячеслав Шевчук заявив, що тодішній наставник національної команди Олег Блохін на чемпіонаті Європи 2012 року свідомо давав менше ігрової практики футболістам Шахтаря, оскільки вже знав, що очолить Динамо.

"На Євро-2012 Блохін мене взяв, але у стартовий склад не ставив, як і Селезньова та Кучера. Ракицького на останній матч поставив. Тут була політика.

Блохін мав кілька можливостей продати свій "Золотий м'яч" – пропонували серйозні суми

Що б не говорили, я на 100% впевнений, що Блохін це сам знає. Він тоді розумів, що після цього отримає роботу в Динамо. Це вже всі знали.

Він вже більше ставив динамівських гравців. На той момент грали Хачеріді та Михалик. Він міг зробити ротацію – Кучер та Ракицький, дати їм можливість. Усі в команді вже розуміли і знали, що це новий головний тренер Динамо. Гравців Шахтаря він уже більше у бік, а динамівців – у склад", – сказав Шевчук в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, Блохін очолив збірну України 21 квітня 2011 року, а 25 вересня 2012-го після Євро-2012 змінив Юрія Сьоміна на посаді наставника Динамо.

"Гранати падали навколо – я це пережив": він вразив Кварцяного, ледь не перейшов у Динамо і захоплювався Блохіним