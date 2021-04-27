"Игроки прежде всего профессионалы. Они играют в Шахтере. Практически все – игроки своих сборных. Они должны играть за честь клуба. В матче с Александрией я увидел только Степаненко. Думал, что он вырубит кого-то и получит красную. Он нервный бегал и не мог никому передать эту страсть и энергию.

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В этой ситуации виноваты все: Палкин, Боту, селекция и Дарио Срна, потому что они должны влиять. Перед Новым годом я говорил, что Шахтер практически упал на дно, и я был прав. Именно тогда нужно было менять Каштру. Сейчас от первого места разрыв в 13 очков. Кто будет отвечать, если команда займет 3 место в чемпионате?" – заявил Шевчук в эфире Великого футбола

Добавим, что Шахтер не добыл ни одного трофея в сезоне 2020/21. "Горняки" рискуют остаться без Лиги чемпионов – отрыв от Зари составляет 4 очка, но луганчане имеют матч с Олимпиком в запасе.

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