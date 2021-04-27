"Гравці передусім професіонали. Вони грають в Шахтарі. Практично всі – гравці своїх збірних. Вони повинні грати за честь клубу. У матчі з Олександрією я побачив тільки Степаненка. Думав, що він вирубає когось і отримає червону. Він нервовий бігав і не міг нікому передати цю пристрасть і енергію.

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У цій ситуації винні всі: Палкін, Боту, селекція і Даріо Срна, тому що вони повинні впливати. Перед Новим роком я говорив, що Шахтар практично впав на дно, і я мав рацію. Саме тоді потрібно було змінювати Каштру. Зараз від першого місця розрив в 13 очок. Хто буде відповідати, якщо команда посяде 3 місце в чемпіонаті?" – заявив Шевчук у ефірі Великого футболу.

Додамо, що Шахтар не здобув жодного трофея у сезоні 2020/21. "Гірники" ризикують залишитися без Ліги чемпіонів – відрив від Зорі складає 4 очки, але луганці мають матч з Олімпіком в запасі.

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