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Шевчук: Фернандо вел себя, как Неймар

08:45 66 Читати українською
Шевчук: Фернандо вел себя, как Неймар
Вячеслав Шевчук / Фото из соцсетей

Экс-футболист сборной Украины и Шахтера Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Украины своей бывшей команды против Динамо (0:1).

"Хорошая игра в исполнении обеих команд. Не ожидал, что будет такой боевой матч.

Ждал несколько большего от новичков Динамо и Шахтера. Фернандо еще ребенок. Много раз вел себя, как Неймар. Много валяется, провоцирует.

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Если коротко по игре, то Динамо было более заряжено на борьбу. Шахтер играл более вяло", – цитирует Шевчука издание dynamomania.

Напомним, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одрежали Суперкубок Украины.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Теги
Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Фернандо Педро Фернандо Педро
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