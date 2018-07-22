Шевчук: Фернандо вел себя, как Неймар

Экс-футболист сборной Украины и Шахтера Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Украины своей бывшей команды против Динамо (0:1).

"Хорошая игра в исполнении обеих команд. Не ожидал, что будет такой боевой матч.

Ждал несколько большего от новичков Динамо и Шахтера. Фернандо еще ребенок. Много раз вел себя, как Неймар. Много валяется, провоцирует.

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Если коротко по игре, то Динамо было более заряжено на борьбу. Шахтер играл более вяло", – цитирует Шевчука издание dynamomania.

Напомним, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одрежали Суперкубок Украины.

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