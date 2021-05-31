Известный украинский журналист и комментатор Роберто Моралес прокомментировал инцидент с экс-защитником Шахтера и сборной Украины Вячеславом Шевчуком, которого задержали за вождением в нетрезвом виде.

"Все было бы ничего, если бы не сел за руль. Все мы люди, тем более что Шевчук точно не из алкозавров. Мы знаем, что в мире футбола есть люди, которые очень дружат с алкоголем. Завершили карьеру и расслабляются, ни секунды не пропускают.

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Шевчук не из таких. Все было бы жизненно, если бы он не сел за руль. Поэтому в жизни лучше быть не водителем, а пассажиром", – поделился Моралес в программе ТаТоТаке.

Напомним, 42-летний специалист был экспертом программы "Великий футбол" на телеканале Футбол 1. Накануне Вячеслава задержала патрульная полиция Киева. Правоохранителям даже пришлось применять физическую силу, чтобы надеть наручники и посадить его в патрульное авто.

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