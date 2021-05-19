Бывший президент Металлиста Александр Ярославский, руководитель Металла Евгений Красников и наставник лидера Второй лиги Александр Кучер посетили тренировку сборной Украины.

Сборная Украины провела вчерашнее вечернее занятие на поле ОСК Металлист, куда пришли Александр Ярославский, Евгений Красников и Александр Кучер.

"Если надо будет подкурить – позовешь": Шевченко лично опекает Шапаренко – смешное видео

Звездные гости обменялись теплыми словами с наставником национальной команды Андреем Шевченко, сделав на память фотографии, после чего "сине-желтые" начали полноценную тренировку.

Напомним, Металл за три тура до финиша досрочно вышел в Первую лигу – подопечные Александра Кучера пока не знали вкуса поражений (получили 17 побед и две ничьи). Александр Ярославский заявил, что со следующего сезона клуб сменит название на Металлист.

Украина – среди аутсайдеров чемпионата Европы: Шевченко принес триумф, который стал единственным утешением