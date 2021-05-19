Шевченко встретился с Ярославским и еще двумя создателями Металла во время тренировки сборной Украины – позитивные фото
Бывший президент Металлиста Александр Ярославский, руководитель Металла Евгений Красников и наставник лидера Второй лиги Александр Кучер посетили тренировку сборной Украины.
Сборная Украины провела вчерашнее вечернее занятие на поле ОСК Металлист, куда пришли Александр Ярославский, Евгений Красников и Александр Кучер.
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Звездные гости обменялись теплыми словами с наставником национальной команды Андреем Шевченко, сделав на память фотографии, после чего "сине-желтые" начали полноценную тренировку.
Напомним, Металл за три тура до финиша досрочно вышел в Первую лигу – подопечные Александра Кучера пока не знали вкуса поражений (получили 17 побед и две ничьи). Александр Ярославский заявил, что со следующего сезона клуб сменит название на Металлист.
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