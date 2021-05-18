Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с юмором поддержал Николая Шапаренко на одной из тренировок национальной команды.

Хавбек проходил восстановительные процедуры во время занятия основной группы игроков сборной Украины, и наставник команды решил подбодрить своего подопечного.

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"Коктейльчик тоже поставить?", – спросил Шевченко и подложил Шапаренко специальную подушку под шею. "Если надо будет подкурить – позовешь", – со смехом завершил Андрей Николаевич, после чего вернулся к занятию с командой.

Напомним, сборная Украины стартует на чемпионате Европы 13 июня в Амстердаме матчем против Нидерландов. После этого "сине-желтые" переберутся в столицу Румынии, где сыграют против команд Северной Македонии и Австрии.

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