Накануне стало известно об отказе Польского футбольного союза продлевать в одностороннем порядке контракт с Чеславом Михневичем, который вывел сборную в плей-офф ЧМ-2022.

Появилась также информация об интересе поляков к услугам Андрея Шевченко, кандидатуру которого рассматривали еще в начале 2022 года. Представители Польского футбольного союза накануне уже контактировали с окружением Шевченко по поводу возможного назначения. Об этом сообщил польский журналист Томаш Цвякала в Twitter.

Шевченко может возглавить участника плей-офф ЧМ-2022 – контракт нынешнего наставника истекает в конце года

По его словам, у Шевченко есть много качеств, которые импонируют Цезары Кулеше – руководителю польского футбола.

Напомним, 46-летний Шевченко начал тренерскую карьеру в сборной Украины - сначала был ассистентом Михаила Фоменко, а позже стал главным тренером. В конце 2021-го – начале 2022-го провел несколько месяцев в Дженоа. С тех пор тренерской работой Андрей Шевченко не занимался – сначала его сватали в ту же сборную Польши, а сейчас выдвинули на пост президента УАФ.

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