Польский футбольный союз не продлил соглашение с Чеславом Михневичем.

Польский футбольный союз (PZPN) отказался продлевать контракт с главным тренером "кадры" Чеславом Михневичем, информирует официальный сайт организации.

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Сообщается, что PZPN имел право продлить соглашение с Михневичем в одностороннем порядке. Вопрос дальнейшего сотрудничества между сторонами будет являться предметом будущих переговоров. Ранее сообщалось, что одним из претендентов на должность называют Андрея Шевченко.

Контракт Чеслава Михневича с PZPN действует до 31 декабря 2022 года. Напомним, сборная Польши вышла в 1/8 финала ЧМ, где уступила Франции (1:3).

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