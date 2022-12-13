Шанс для Шевченко: сборная Польши отказалась продлить контракт с главным тренером
Польский футбольный союз не продлил соглашение с Чеславом Михневичем.
Польский футбольный союз (PZPN) отказался продлевать контракт с главным тренером "кадры" Чеславом Михневичем, информирует официальный сайт организации.
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Сообщается, что PZPN имел право продлить соглашение с Михневичем в одностороннем порядке. Вопрос дальнейшего сотрудничества между сторонами будет являться предметом будущих переговоров. Ранее сообщалось, что одним из претендентов на должность называют Андрея Шевченко.
Контракт Чеслава Михневича с PZPN действует до 31 декабря 2022 года. Напомним, сборная Польши вышла в 1/8 финала ЧМ, где уступила Франции (1:3).
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