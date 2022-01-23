Бывший наставник сборной Украины и итальянской Дженоа Андрей Шевченко близок к завершению переговоров с Польским футбольным союзом по поводу будущего сотрудничества.

Шевченко дал согласие возглавить сборную Польши, сообщает Telegram-канал vZbirna. Стороны согласовали условия будущего сотрудничества.

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Украинский специалист будет зарабатывать около 2,5 млн евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, а остальное – спонсоры. Осталось одно препятствие – нюансы контракта с Дженоа.

Ранее сообщалось, что сборная Польши объявит имя нового наставника 31 января, а Шевченко выигрывает конкуренцию у другого претендента на должность – Адама Навалки.

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