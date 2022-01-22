Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, когда сборная узнает имя нового тренера. Андрей Шевченко – один из главных фаворитов.

Андрей Шевченко и Адам Навалка стали главными претендентами на должность главного тренера бело-красных, сообщает Sportowe Fakty.

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Украинец якобы имеет больше шансов получить должность, но проблема возникает из-за неразорванного контракта с Дженоа. Шевченко не готов отказываться от компенсации, которую должен получить, согласно соглашению, – это более 6 млн евро, а также компенсация за досрочный разрыв.

В настоящее время стороны работают над разрешением разногласий. Не исключено, что Польский футбольный союз будет платить только часть зарплаты украинца, а львиную долю возьмут на себя спонсоры. Андрей Николаевич может стать самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной Польши.

Как сообщается, жена Шевченко, Кристен Пазик, может помочь не только приходу украинца к рулю команды, но и определить будущее их сына, Кристиана. Дело в том, что она имеет польские корни, так что 14-летний сын Шевченко в будущем сможет выступать за сборную Польши.

Добавим, что имя нового наставника "бело-красных" станет известно уже 31 января. Уже 24 марта полякам предстоит сыграть матч плей-офф в ЧМ-2022 против России.

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