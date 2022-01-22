"Я хотел бы видеть во главе сборной Навалку. Это самый сильный кандидат. Но не удивлюсь и другим вариантам.

Шевченко ведет переговоры со сборной Польши – до сих пор есть серьезные разногласия в финансах

Андрей Шевченко? Очевидно, переговоры с ним действительно были. Думаю, Шевченко подходит нам ментально. Это молодой тренер, уже имеющий определенный опыт. Мне кажется, игроки приняли бы его хорошо. Посмотрим, что будет решено федерацией", – цитирует Листкевича Sport.pl .

Напомним, украинский специалист остается одним из кандидатов на пост главного тренера "Кадры", сейчас продолжаются переговоры с президентом Польского футбольного союза Цезарем Кулешей по заработной плате.