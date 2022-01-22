"Шевченко подходит ментально": украинца не считают сильнейшим кандидатом на пост тренера сборной Польши
Бывший руководитель Польского футбольного союза Михал Листкевич прокомментировал потенциальное назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера "Кадры".
"Я хотел бы видеть во главе сборной Навалку. Это самый сильный кандидат. Но не удивлюсь и другим вариантам.
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Андрей Шевченко? Очевидно, переговоры с ним действительно были. Думаю, Шевченко подходит нам ментально. Это молодой тренер, уже имеющий определенный опыт. Мне кажется, игроки приняли бы его хорошо. Посмотрим, что будет решено федерацией", – цитирует Листкевича Sport.pl.
Напомним, украинский специалист остается одним из кандидатов на пост главного тренера "Кадры", сейчас продолжаются переговоры с президентом Польского футбольного союза Цезарем Кулешей по заработной плате.
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