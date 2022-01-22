Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша повідомив, коли національна збірна дізнається ім'я нового тренера. Андрій Шевченко є одним з головних фаворитів.

Андрій Шевченко та Адам Навалка стали головними претендентами на посаду головного тренера "біло-червоних", повідомляє Sportowe Fakty.

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Українець начебто має більше шансів отримати посаду, але наразі проблема виникає через нерозірваний контракт з Дженоа. Шевченко не готовий відмовлятись від компенсації, яку мав би отримати, згідно з угодою, – це понад 6 млн євро, а також компенсація за достроковий розрив.

Наразі сторони працюють над владнанням розбіжностей. Не виключено, що Польський футбольний союз платитиме лише частину зарплатні українця, а левову її частку візьмуть на себе спонсори. Андрій Миколайович може стати найбільш високооплачуваним тренером в історії збірної Польщі.

Крім того, як повідомляється, дружина Шевченка, Крістен Пазік, може посприяти не тільки приходу українця до керма команди, а й визначити майбутнє їхнього сина, Крістіана. Справа в тому, що вона має польське коріння, тож 14-річний син Шевченка в майбутньому зможе виступати за збірну Польщі.

Ім'я нового наставника "біло-червоних" стане відоме вже 31 січня. Вже 24 березня поляки зіграють матч плей-офф до ЧС-2022 проти Росії.

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